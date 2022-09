Ultime Notizie – Elezioni 2022, Roberto al posto di Roberta sulla scheda: candidata protesta (Di domenica 25 settembre 2022) “Nella scheda elettorale c’è un errore proprio sul mio nome, è stato stampato Roberto Loi, nel cartellone affisso nei seggi invece il nome è stato scritto correttamente”. A denunciare il refuso su Facebook è Roberta Loi, candidata per la Lega nel listino plurinominale del collegio unico per la Sardegna al Senato alle Elezioni politiche 2022. “A fianco del simbolo Lega, troverete scritto quindi Roberto Loi, sono sempre io, si tratta di un errore di battitura che valuteremo nelle sedi opportune”. La candidata del Carroccio precisa comunque che non bisogna indicare la preferenza sulla scheda, ma solo barrare il simbolo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) “Nellaelettorale c’è un errore proprio sul mio nome, è stato stampatoLoi, nel cartellone affisso nei seggi invece il nome è stato scritto correttamente”. A denunciare il refuso su Facebook èLoi,per la Lega nel listino plurinominale del collegio unico per la Sardegna al Senato allepolitiche. “A fianco del simbolo Lega, troverete scritto quindiLoi, sono sempre io, si tratta di un errore di battitura che valuteremo nelle sedi opportune”. Ladel Carroccio precisa comunque che non bisogna indicare la preferenza, ma solo barrare il simbolo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. In #Russia 800 manifestanti detenuti per le proteste contro la mobilitazione annunciata… - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - iirpo : RT @DomaniGiornale: ???? I nuovi dati pubblicati dal ministero dell’Interno mostrano un’#affluenza in netto calo rispetto alle scorse elezio… - junews24com : Juventus Genoa Under 17 1-1: Finocchiaro non basta, solo un punto - - zazoomblog : Elezioni ultime notizie. Affluenza alle 19 intorno al 50% - #Elezioni #ultime #notizie. #Affluenza -