Superbike, Toprak Razgatlioglu: "Weekend difficilissimo, ma finalmente sono salito sul podio"

Il Weekend del Gran Premio della Catalogna 2022 di Superbike, visti i risultati (una sola volta sul podio, quest'oggi in Gara-2 con il terzo posto), non è andato propriamente come previsto per Toprak Razgatlioglu; difatti, il commento al fine settimana del turco non può essere totalmente positivo, ma solo parzialmente. Avendo conquistato, almeno oggi, il podio, si può concludere il Weekend con un sorriso; Alvaro Bautista, con una tripletta in Catalogna, ha allungato in classifica, di conseguenza Razgatlioglu è già proiettato verso il prossimo appuntamento in programma. Ecco il commento del turco alla sua prestazione in Gara-2, rilasciato ai microfoni ufficiali della World SBK: "Questo in Catalogna è stato un Weekend difficilissimo."

