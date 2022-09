Standing ovation per Roger Federer campione leggendario senza tempo e senza sport (Di domenica 25 settembre 2022) Roger Federer ha detto addio al tennis giocando la Lever Cup con i tennisti più forti del mondo. Le partite, tutte di altissimo contenuto tecnico, sono diventare un commosso omaggio a Roger Federer campione amatissimo da tutti. Roger Federer è certamente tra i più forti tennisti all-time; per alcuni è il più forte. Roger Federer ha conquistato vittorie e slam vantando un albo d’oro strepitoso (leggi di più) Medaglie e trofei arricchiscono la sua bacheca ed esaltano i tifosi di Roger Federer. Il suo valore tecnico è sublime, i suoi movimenti pura poesia ed il rovescio incrociato un capolavoro di perfezione. Aver visto giocare Roger Federer è un privilegio assoluto ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 settembre 2022)ha detto addio al tennis giocando la Lever Cup con i tennisti più forti del mondo. Le partite, tutte di altissimo contenuto tecnico, sono diventare un commosso omaggio aamatissimo da tutti.è certamente tra i più forti tennisti all-time; per alcuni è il più forte.ha conquistato vittorie e slam vantando un albo d’oro strepitoso (leggi di più) Medaglie e trofei arricchiscono la sua bacheca ed esaltano i tifosi di. Il suo valore tecnico è sublime, i suoi movimenti pura poesia ed il rovescio incrociato un capolavoro di perfezione. Aver visto giocareè un privilegio assoluto ...

