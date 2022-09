Seggio allagato per il maltempo nell' Aretino

venti4ore : Maltempo seggio allagato nell’Aretino, sezione trasloca Toscana - vinsannino : @ComVentotene Sono andato a votare stamattina alla scuola media di Boscotrecase (NA): seggio allagato e bagni fuori servizio… ?? - Phiodem : no vabbè che circo, anche il mio seggio elettorale assegnato si è allagato - Sbrn65 : RT @corte_dc: Seggio allagato ad Anzio Pocacqua... - corte_dc : Seggio allagato ad Anzio Pocacqua... -

A causa del maltempo in Toscana, unelettorale è rimastoda infiltrazioni d'acqua vicino ad Arezzo ed è stato trasferito in un altro luogo. E' successo in località Santa Maria alla Rassinata la cui sezione 85 è stata ...Il maltempo di queste ore hailelettorale di via Indipendenza nella zona del quartiere Pocacqua ad Anzio . La pioggia ha danneggiato uno scatolone con numerose schede. Le operazioni di voto sono quindi iniziate ...L'inconveniente si è verificato alla Rassinata, infiltrazioni a causa del maltempo della notte: è una delle sezioni più piccole ...A causa del maltempo in Toscana, un seggio elettorale è rimasto allagato da infiltrazioni d'acqua vicino ad Arezzo ed è stato trasferito in un altro luogo. (ANSA) ...