La denuncia di Monica Cirinnà: “La divisione tra uomini e donne ai seggi è una discriminazione a persone trans e non binarie” (Di domenica 25 settembre 2022) Monica Cirinnà, senatrice per il Partito Democratico dal 2013 e attualmente candidata al Senato, ha scritto in un post pubblicato su Facebook di essersi recata a votare e critica la divisione dei libretti per le registrazioni in uomini e donne stabilita dal Ministero degli Interni. Secondo Cirinnà, questa divisione andrebbe superata per adottare al suo posto una divisione in ordine alfabetico in base al cognome. «È un ostacolo all’esercizio del voto delle persone trans e non binarie che, in questo modo, sono costrette a fare coming out», scrive Monica Cirinnà. Anche Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay, è intervenuto sulla questione della ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022), senatrice per il Partito Democratico dal 2013 e attualmente candidata al Senato, ha scritto in un post pubblicato su Facebook di essersi recata a votare e critica ladei libretti per le registrazioni instabilita dal Ministero degli Interni. Secondo, questaandrebbe superata per adottare al suo posto unain ordine alfabetico in base al cognome. «È un ostacolo all’esercizio del voto dellee nonche, in questo modo, sono costrette a fare coming out», scrive. Anche Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay, è intervenuto sulla questione della ...

