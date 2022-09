I «referendum farsa» nel Donbass superano il quorum, la versione dei filorussi: «No al voto nei seggi per sicurezza» (Di domenica 25 settembre 2022) Per le autorità filorusse nel Donetsk sarebbe larga ed entusiasta la partecipazione ai referendum per l’annessione alla Russia nei territori occupati dell’Ucraina dell’Est. Lo garantisce il presidente della Commissione elettorale della Repubblica autoproclamata, Vladimir Vysotsky, citato da Tass, secondo il quale nei primi due giorni di voto l’affluenza sarebbe stata del 55%, con oltre 850mila persone passate dai seggi. A 48 ore dalla chiusura delle operazioni di voto, Vysotsky aggiunge anche che «nessuna violazione è stata registrata, nonostante siano proseguiti i bombardamenti». Le minacce porta a porta Mentre la comunità internazionale ha bollato i referendum come una palese «farsa», con elettori portati a votare sotto la minaccia delle armi, come mostrano i video diffusi sui ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) Per le autorità filorusse nel Donetsk sarebbe larga ed entusiasta la partecipazione aiper l’annessione alla Russia nei territori occupati dell’Ucraina dell’Est. Lo garantisce il presidente della Commissione elettorale della Repubblica autoproclamata, Vladimir Vysotsky, citato da Tass, secondo il quale nei primi due giorni dil’affluenza sarebbe stata del 55%, con oltre 850mila persone passate dai. A 48 ore dalla chiusura delle operazioni di, Vysotsky aggiunge anche che «nessuna violazione è stata registrata, nonostante siano proseguiti i bombardamenti». Le minacce porta a porta Mentre la comunità internazionale ha bollato icome una palese «», con elettori portati a votare sotto la minaccia delle armi, come mostrano i video diffusi sui ...

