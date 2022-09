Elezioni 2022 | vince Meloni ma ‘forchette’ ancora ampie | cosa dicono gli exit poll

(Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – La premessa, d’obbligo, è che glinon sono voti reali e che lesono comunque. Ma se c’è un dato che emerge dai primi risultati è l’affermazione di Fdi e di Giorgia. Se fossero confermate le indicazioni arrivate subito dopo la chiusura delle urne, si andrebbe con ogni probabilità verso un incarico per formare il nuovo governo al leader di Fratelli d’Italia. Prima donna e primo premier espressione di un partito di destra, all’interno di una coalizione di centrodestra. Dalle proporzioni del risultato finale dipenderanno però due elementi chiave: la distanza in termini di seggi tra maggioranza e opposizione e il peso effettivo dei singoli partiti all’interno delle coalizioni e il futuro delle leadership che li hanno portati al voto. ...

Le altre liste che si sono presentate in solitaria alle elezioni sono considerate dagli exit - poll lontane dal 3%. Gli exit - poll confermerebbero i sondaggi pre - voto: Fdi primo partito, ... Matteo Salvini ha detto che se la Lega ed il centrodestra dovessero vincere, il per 5 anni il governo non cambia, il primo ministro non…