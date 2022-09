Caso Wanda-Icardi, la showgirl ha una nuova fiamma: è un calciatore! (Di domenica 25 settembre 2022) Sembra non finire mai la telenovela tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo il presunto tradimento dell’argentino di quasi un anno fa e la riappacificazione delle settimane successive, ora pare che la relazione sia giunta definitivamente al capolinea. Mentre Icardi, rispondendo ad alcune domande su Instagram, giurava eterno amore alla moglie, quest’ultima, in contemporanea, annunciava sul suo profilo la separazione definitiva. Payero Wanda Icardi Intanto secondo quanto riportato da Pia Shaw, giornalista nel programma tv LAM, c’è il sospetto di un nuovo presunto flirt per l’ex di Maxi Lopez e si tratta di un centrocampista 24enne del Boca Juniors, Martin Payero. Leggi su rompipallone (Di domenica 25 settembre 2022) Sembra non finire mai la telenovela tra MauroNara. Dopo il presunto tradimento dell’argentino di quasi un anno fa e la riappacificazione delle settimane successive, ora pare che la relazione sia giunta definitivamente al capolinea. Mentre, rispondendo ad alcune domande su Instagram, giurava eterno amore alla moglie, quest’ultima, in contemporanea, annunciava sul suo profilo la separazione definitiva. PayeroIntanto secondo quanto riportato da Pia Shaw, giornalista nel programma tv LAM, c’è il sospetto di un nuovo presunto flirt per l’ex di Maxi Lopez e si tratta di un centrocampista 24enne del Boca Juniors, Martin Payero.

ClaudioAgos : RT @AdolfoSpena: Zazzaroni è stato capace di mettere in prima pagina la telenovela Wanda-Icardi e non dedicare nemmeno uno spazio all'addio… - NandoNuovo : RT @AdolfoSpena: Zazzaroni è stato capace di mettere in prima pagina la telenovela Wanda-Icardi e non dedicare nemmeno uno spazio all'addio… - IpaMatt : RT @AdolfoSpena: Zazzaroni è stato capace di mettere in prima pagina la telenovela Wanda-Icardi e non dedicare nemmeno uno spazio all'addio… - OfMilanese : RT @AdolfoSpena: Zazzaroni è stato capace di mettere in prima pagina la telenovela Wanda-Icardi e non dedicare nemmeno uno spazio all'addio… - crochets_monia : RT @AdolfoSpena: Zazzaroni è stato capace di mettere in prima pagina la telenovela Wanda-Icardi e non dedicare nemmeno uno spazio all'addio… -