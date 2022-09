Bimbo ingoia a 16 mesi una molletta per capelli: salvo (Di domenica 25 settembre 2022) Un Bimbo di soli sedici mesi è stato protagonista di un incidente domestico che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Il piccolo nella giornata di sabato 24 settembre 2022 ha ingoiato una molletta per i capelli della sua mamma e ha rischiato di soffocare. L’episodio è avvenuto ad Alto Reno Terme, sull’Appennino bolognese. A raccontare l’episodio è stata la donna, consapevole di come la sua prontezza di riflessi sia stata determinante. Secondo la sua ricostruzione dei fatti, lei era intenta a cambiare il Bimbo sul fasciatoio e aveva quindi la testa rivolta verso il basso. A quel punto lui per giocare ha afferrato il fermaglio che lei indossava e ha inizialmente provato a giocarci per poi metterselo in bocca. Vi raccomandiamo... ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 25 settembre 2022) Undi soli sediciè stato protagonista di un incidente domestico che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Il piccolo nella giornata di sabato 24 settembre 2022 hato unaper idella sua mamma e ha rischiato di soffocare. L’episodio è avvenuto ad Alto Reno Terme, sull’Appennino bolognese. A raccontare l’episodio è stata la donna, consapevole di come la sua prontezza di riflessi sia stata determinante. Secondo la sua ricostruzione dei fatti, lei era intenta a cambiare ilsul fasciatoio e aveva quindi la testa rivolta verso il basso. A quel punto lui per giocare ha afferrato il fermaglio che lei indossava e ha inizialmente provato a giocarci per poi metterselo in bocca. Vi raccomandiamo... ...

