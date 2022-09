Berrettini/Murray-Auger-Aliassime/Sock in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2022 (Di domenica 25 settembre 2022) Berrettini/Murray e Auger-Aliassime/Sock si affronteranno nel doppio del day 3 della Laver Cup 2022. L’azzurro, dopo aver giocato insieme a Novak Djokovic nell’arco della seconda giornata, farà coppia con un altro campione ovvero lo scozzese, ex vincitore Slam e numero uno del mondo. Dall’altra parte troveranno un duo molto ben assortito come quello composto dal giovane canadese e dallo statunitense. Sarà dura per il Team Europe, che però vuole partire alla grande in una giornata dove il successo vale ben tre punti. SEGUI LA diretta LIVE RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO TUTTI I PARTECIPANTI Berrettini/Murray e Auger-Aliassime/Sock ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022)si affronteranno nel doppio del day 3 dellaCup. L’azzurro, dopo aver giocato insieme a Novak Djokovic nell’arco della seconda giornata, farà coppia con un altro campione ovvero lo scozzese, ex vincitore Slam e numero uno del mondo. Dall’altra parte troveranno un duo molto ben assortito come quello composto dal giovane canadese e dallo statunitense. Sarà dura per il Team Europe, che però vuole partire alla grande in una giornata dove il successo vale ben tre punti. SEGUI LALIVE RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO TUTTI I PARTECIPANTI...

berrelovers : il doppio berrettini-murray sarà la cosa più random di sempre vivrò per questo - Deiana_Luca9 : RT @Tennis_Ita: Laver Cup, il programma del Day 3: Berrettini in doppio con Murray alle 13.00 - Tennis_Ita : Laver Cup, il programma del Day 3: Berrettini in doppio con Murray alle 13.00 - Annalis34343675 : RT @elescalese: OKAY TUTTO SPETTACOLARE, MA QUANDO CE LI FATE RIVEDERE INSIEME IN DOPPIO? No perché penso che questi due siano diventati la… - EssereCampione : RT @elescalese: Roger tu non hai capito niente. Io questo “DAJE CAZZO” me lo metto come suoneria ?? #LaverCup #LaverCup2022 #TeamEurope #Be… -