Vera Gemma Annuncia: È Finita Con Jeda! (Di sabato 24 settembre 2022) Vera Gemma ha rilasciato una lunga intervista a Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone, nella quale ha confermato le indiscrezioni dell’ultimo periodo Annunciando la fine della storia con Jeda… Vera Gemma, ospite di Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno, si è confessata circa la sua vita privata e le sue relazioni. Nello specifico, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha fatto un annuncio importante sulla sua relazione con Jeda. Con quest’ultimo, suo compagno ormai da tanti anni, è ufficialmente Finita dopo un periodo di crisi ed infatti Vera si è dichiarata single. Nel corso dell’intervista, però, l’attrice ha raccontato a fondo la sua vita sentimentale. Vera Gemma svela la fine della relazione con ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 24 settembre 2022)ha rilasciato una lunga intervista a Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone, nella quale ha confermato le indiscrezioni dell’ultimo periodondo la fine della storia con Jeda…, ospite di Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno, si è confessata circa la sua vita privata e le sue relazioni. Nello specifico, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha fatto un annuncio importante sulla sua relazione con Jeda. Con quest’ultimo, suo compagno ormai da tanti anni, è ufficialmentedopo un periodo di crisi ed infattisi è dichiarata single. Nel corso dell’intervista, però, l’attrice ha raccontato a fondo la sua vita sentimentale.svela la fine della relazione con ...

ladrodifioriii : RT @justtmat: vera gemma si è lasciata con jedà dovete lasciarmi stare - maria_paola63 : RT @Fede05__: Hanno dato a Irene una bella scena con Stefania, in cui si vede la vera amica che è e che la incoraggia. Poi a caso le fanno… - crazy4whatilike : RT @Fede05__: Hanno dato a Irene una bella scena con Stefania, in cui si vede la vera amica che è e che la incoraggia. Poi a caso le fanno… - nonspegnermi : RT @Fede05__: Hanno dato a Irene una bella scena con Stefania, in cui si vede la vera amica che è e che la incoraggia. Poi a caso le fanno… - _Valealizzi_ : RT @Fede05__: Hanno dato a Irene una bella scena con Stefania, in cui si vede la vera amica che è e che la incoraggia. Poi a caso le fanno… -