UNGHERIA, È UN MIRACOLO ITALIANO. FIRMATO MARCO ROSSI (Di sabato 24 settembre 2022) Il MIRACOLO ITALIANO in salsa ungherese ha un nome e un cognome: MARCO ROSSI. Quando sono stati sorteggiati i gironi di Nations League, nessuno aveva dubbi sul fatto che l'UNGHERIA sarebbe stata la cenerentola del gruppo con Italia, Inghilterra e Germania, invece a una sola giornata dal termine è in testa alla classifica e le basterà un pareggio contro gli Azzurri per conquistare le Final Four. Sarebbe un risultato storico e straordinario per un piccolo Paese lontanissimo dal gotha del calcio anche a livello di club e che negli anni Cinquanta, quelli della magica Honved e di Puskas, ha toccato l'apice, e solo di recente si è riaffacciata nei grandi tornei internazionali dopo una lunga assenza. UNGHERIA ALL'ITALIANA: L'IMPRESA DI MARCO ...

