"Nella storia, quando i tedeschi minacciano...": Salvini scatenato contro von der Leyen | Video

Siamo a L'ultima parola, ultimissimo appuntamento della campagna elettorale, lo speciale condotto da Enrico Mentana su La7 venerdì 23 settembre, a tu per tu con quasi tutti i leader politici alla vigilia del silenzio elettorale. Tra loro anche Matteo Salvini, leader della Lega, scatenato contro Ursula von der Leyen dopo le parole ricattatorie spese sul voto italiano. Mentana, da par suo, afferma: "La von der Leyen quelle parole le ha rettificate". Ma Salvini non ne è convinto: "Beh, rettificate. A casa mia quello che ha detto suona di minaccia. Lascia votare gli italiani, amica mia tedesca. Lasci che gli italiani votano e se osano votare Lega e centrodestra, è la democrazia", rimarca. E ancora: "Io non do etichette politiche, la von der Layen è lì e rappresenta tutti gli ..."

