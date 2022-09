Meteo weekend: intensa perturbazione atlantica in arrivo, con temporali e nubifragi (Di sabato 24 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Un blando promontorio di alta pressione ha conquistato quasi tutta Italia portando maggiore stabilità anche all’estremo Sud e la Sardegna dove le piogge sono state particolarmente abbondanti nella giornata di venerdì con accumuli fino a 100mm in Sicilia. E’ una protezione effimera e di breve durata cui farà seguito un intenso peggioramento che abbraccerà l’intero weekend delle elezioni politiche. La perturbazione si annuncerà con velature e stratificazioni poi arriveranno le prime piogge che si intensificheranno fino ad assumere carattere di temporale, infine quei temporali diventeranno forti e potranno essere a carattere di nubifragio con locali criticità. Tutto a partire da sabato mattina al Nordovest con fenomeni in graduale estensione entro la domenica anche a ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 24 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Un blando promontorio di alta pressione ha conquistato quasi tutta Italia portando maggiore stabilità anche all’estremo Sud e la Sardegna dove le piogge sono state particolarmente abbondanti nella giornata di venerdì con accumuli fino a 100mm in Sicilia. E’ una protezione effimera e di breve durata cui farà seguito un intenso peggioramento che abbraccerà l’interodelle elezioni politiche. Lasi annuncerà con velature e stratificazioni poi arriveranno le prime piogge che si intensificheranno fino ad assumere carattere di temporale, infine queidiventeranno forti e potranno essere a carattere dio con locali criticità. Tutto a partire da sabato mattina al Nordovest con fenomeni in graduale estensione entro la domenica anche a ...

