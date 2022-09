“Ho perso 40 kg | crollo pazzesco” | Elenoire Ferruzzi | un racconto da brividi Tutta la Casa commossa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 24 settembre 2022), ilda. Il GF Vp 7 ha ripreso la sua corsa e tanti sono i concorrenti che cominciano a rivelarsi davanti alle telecamere. Ildiriporta indietro nel tempo, ovvero a quando la concorrente ha vissuto sulla sua pelle il dramma del coma.in coma. Ilreso davanti alle telecamere del GF Vip 7 arriva inaspettato e la concorrente entra nello specifico di quando ha seriamente rischiato di morire: “Lo senti che non è l’influenza solita, è stranissimo quello che ti viene. Dopo un po’ ritorno a farmi il tampone perché io non sono convinta. Me lo rifà e dopo 4 giorni era positivo”, racconta agli inquilini della ...