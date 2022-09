GF Vip 7, un concorrente chiede di uscire: “Sto male” (Di sabato 24 settembre 2022) Un concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip non sta bene e vuole abbandonare la casa più spiata d’Italia, di chi si tratta La settima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo pochi giorni fa ma i colpi di scena e le interessanti rivelazioni non sono mai mancati. Nelle scorse ore uno dei concorrenti ha manifestato la volontà di lasciare la casa più spiata d’Italia perché non sta bene. GF Vip logo (Screenshot da Facebook)A non vivere affatto bene i primi giorni nella casa è Luca Salatino, proprio per questo motivo sta riflettendo sulla possibilità di abbandonare il reality e tornare a casa. A farlo soffrire anche la mancanza della fidanzata Soraia, erano trascorse solo poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip quando ha versato le prime lacrime per lei. Durante una chiacchierata con Sara Manfuso il gieffino ha fatto ... Leggi su vesuvius (Di sabato 24 settembre 2022) Undella settima edizione del Grande Fratello Vip non sta bene e vuole abbandonare la casa più spiata d’Italia, di chi si tratta La settima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo pochi giorni fa ma i colpi di scena e le interessanti rivelazioni non sono mai mancati. Nelle scorse ore uno dei concorrenti ha manifestato la volontà di lasciare la casa più spiata d’Italia perché non sta bene. GF Vip logo (Screenshot da Facebook)A non vivere affatto bene i primi giorni nella casa è Luca Salatino, proprio per questo motivo sta riflettendo sulla possibilità di abbandonare il reality e tornare a casa. A farlo soffrire anche la mancanza della fidanzata Soraia, erano trascorse solo poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip quando ha versato le prime lacrime per lei. Durante una chiacchierata con Sara Manfuso il gieffino ha fatto ...

