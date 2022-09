F1, Mattia Binotto: “Robert Shwartzman è un pilota fantastico. Penso che sia molto veloce” (Di sabato 24 settembre 2022) Mattia Binotto ha elogiato il talento di Robert Shwartzman, pilota russo che fino alla passata stagione è stato impegnato full-time in FIA F2. Il russo è attualmente a disposizione della Rossa, limitato come tantissimi altri connazionali dalla delicata situazione che si sta verificando in Ucraina. Il campione 2019 della FIA F3 sarà presente nella massima formula con Ferrari negli USA (Texas/Austin) ed in quel di Abu Dhabi nella prima sessione di prove libere grazie ad una licenza israeliana. Il nativo di Tel Aviv è atteso per una prova importante anche in vista di un possibile debutto a tempo pieno nei prossimi anni. Il Team Principal della Ferrari ha rilasciato il proprio parere ai microfoni di ‘Motorsport.com’ in merito alla condizione dell’ex portacolori di PREMA. “Robert è un ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)ha elogiato il talento dirusso che fino alla passata stagione è stato impegnato full-time in FIA F2. Il russo è attualmente a disposizione della Rossa, limitato come tantissimi altri connazionali dalla delicata situazione che si sta verificando in Ucraina. Il campione 2019 della FIA F3 sarà presente nella massima formula con Ferrari negli USA (Texas/Austin) ed in quel di Abu Dhabi nella prima sessione di prove libere grazie ad una licenza israeliana. Il nativo di Tel Aviv è atteso per una prova importante anche in vista di un possibile debutto a tempo pieno nei prossimi anni. Il Team Principal della Ferrari ha rilasciato il proprio parere ai microfoni di ‘Motorsport.com’ in merito alla condizione dell’ex portacolori di PREMA. “è un ...

