Covid, le news. Iss: "Risalgono le reinfezioni, quasi il 16%". LIVE (Di sabato 24 settembre 2022) Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid-19 sul totale dei casi segnalati risulta in lieve aumento rispetto alla settimana precedente: lo rileva l'Istituto superiore di Sanità nel Report esteso che accompagna il monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia in Italia. Via libera del ministero ai vaccini somministrati su richiesta a chi ha sopra i 12 anni. A fine mese via l'obbligo di mascherina anche su bus, metro e treni, dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 settembre 2022) Nell'ultima settimana la percentuale dida-19 sul totale dei casi segnalati risulta in lieve aumento rispetto alla settimana precedente: lo rileva l'Istituto superiore di Sanità nel Report esteso che accompagna il monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia in Italia. Via libera del ministero ai vaccini somministrati su richiesta a chi ha sopra i 12 anni. A fine mese via l'obbligo di mascherina anche su bus, metro e treni, dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa

LaStampa : Covid: condannato l’Ordine dei medici di Sassari per aver sospeso una dottoressa No Vax - HuffPostItalia : Nessun anticorpo a un anno dall'infezione in chi contrae il covid senza essere vaccinato - NatyMidwinter : RT @LaStampa: Covid: condannato l’Ordine dei medici di Sassari per aver sospeso una dottoressa No Vax - NelaBombelli : RT @LaStampa: Covid: condannato l’Ordine dei medici di Sassari per aver sospeso una dottoressa No Vax - ilsecoloxix : #ElezioniPolitiche2022 - Ai seggi è obbligatoria la #mascherina? Ecco le regole anti #Covid per il voto -