Cosa c’è dietro le frasi di Berlusconi su Putin: il sospetto di un filo diretto con Mosca (Di sabato 24 settembre 2022) Ieri l’ex premier Silvio Berlusconi ha smentito le frasi su Vladimir Putin a Porta a Porta. Il Cavaliere aveva detto che lo Zar è stato costretto a invadere l’Ucraina perché pressato dai separatisti del Donbass. E che l’obiettivo era solo quello di sostituire il presidente Zelensky con «persone perbene». Nella replica mandata ieri alle agenzie di stampa il Cavaliere ha sostenuto di essere stato frainteso: «Riferivo quello che mi avevano detto altri». E mentre anche il portavoce del presidente ucraino ha fatto circolare l’indignazione di Kiev, subito dopo la trasmissione è scattata la caccia al retroscena. Un dirigente di Fratelli d’Italia, che si sta giocando le elezioni sulla fedeltà alla Nato, ha definito «assolutamente inaccettabili» le affermazioni del Cavaliere. Il “suggerimento esterno” Ma mentre la versione dei ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Ieri l’ex premier Silvioha smentito lesu Vladimira Porta a Porta. Il Cavaliere aveva detto che lo Zar è stato costretto a invadere l’Ucraina perché pressato dai separatisti del Donbass. E che l’obiettivo era solo quello di sostituire il presidente Zelensky con «persone perbene». Nella replica mandata ieri alle agenzie di stampa il Cavaliere ha sostenuto di essere stato frainteso: «Riferivo quello che mi avevano detto altri». E mentre anche il portavoce del presidente ucraino ha fatto circolare l’indignazione di Kiev, subito dopo la trasmissione è scattata la caccia al retroscena. Un dirigente di Fratelli d’Italia, che si sta giocando le elezioni sulla fedeltà alla Nato, ha definito «assolutamente inaccettabili» le affermazioni del Cavaliere. Il “suggerimento esterno” Ma mentre la versione dei ...

