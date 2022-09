Wanda Nara e Mauro Icardi si separano: l’annuncio su Instagram (Di venerdì 23 settembre 2022) Wanda Nara e Mauro Icardi si separano. Dopo un anno di crisi, pettegolezzi, presunti tradimenti e tante smentite, la showgirl argentina e il calciatore ex Inter e Psg hanno preso la loro decisione. Dopo 8 anni di matrimonio i due hanno avviato il procedimento per la separazione. E a dare la notizia è stata Wanda sul suo profilo Instagram: “È meglio si sappia da me”, ha scritto l’agente e, ormai, ex moglie del nuovo calciatore del Galatasaray. Un fulmine a ciel sereno? Non proprio. Dall’Argentina ne erano sicuri da mesi. Dopo il famoso Wandagate di un anno fa, quando la showgirl scoprì il tradimento di suo marito con l’attrice Eugenia La China Suarez, la loro storia d’amore è proseguita. Ma la crisi non si è mai risolta definitivamente. Poi la svolta ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022)si. Dopo un anno di crisi, pettegolezzi, presunti tradimenti e tante smentite, la showgirl argentina e il calciatore ex Inter e Psg hanno preso la loro decisione. Dopo 8 anni di matrimonio i due hanno avviato il procedimento per la separazione. E a dare la notizia è statasul suo profilo: “È meglio si sappia da me”, ha scritto l’agente e, ormai, ex moglie del nuovo calciatore del Galatasaray. Un fulmine a ciel sereno? Non proprio. Dall’Argentina ne erano sicuri da mesi. Dopo il famosogate di un anno fa, quando la showgirl scoprì il tradimento di suo marito con l’attrice Eugenia La China Suarez, la loro storia d’amore è proseguita. Ma la crisi non si è mai risolta definitivamente. Poi la svolta ...

SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Corriere : Wanda Nara annuncia la separazione da Mauro Icardi: «Meglio che si sappia da me» - GoalItalia : Icardi e Wanda Nara si separano, l'annuncio ufficiale della showgirl sul proprio profilo Instagram: 'Un momento dol… - 361_magazine : Niente da fare per #Wandanara e #MauroIcardi - Al___Zheimer : @passeggiarsi Wanda Nara è tornata single -