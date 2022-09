Tavolini all'aperto, pronta la proroga per i bar e i ristoranti: ma i residenti del centro storico di Roma sono contrari (Di venerdì 23 settembre 2022) ... ma le pressioni delle associazioni dei commercianti sembrano avere fatto breccia nella politica: nel decreto legge Aiuti Ter - passato in Consiglio dei ministri e non ancora pubblicato in Gazzetta ... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 settembre 2022) ... ma le pressioni delle associazioni dei commercianti sembrano avere fatto breccia nella politica: nel decreto legge Aiuti Ter - passato in Consiglio dei ministri e non ancora pubblicato in Gazzetta ...

frank9you : @IlariaBifarini i tavolini all'aperto sotto la pioggia,misura emblematica del clima di divieti medievali impostici… - Leoncina1971 : RT @Leoncina1971: Nei Borghi Medievali semo veramente romanticoni..e magnamo pure a quattro ganasse.. Semo pieni de tavolini e sedie e mag… - Cr1st14nM3s14n0 : @ArturoB23022138 Devo andare all'ufficio tributi a vedere se han pagato per quei tavolini sul marciapiede la tari e… - bmartina_6 : Ho chiesto a T se all’asilo mangiano in classe o no e mi ha risposto “no c’è un TERRITORIO con le seggiole e i tavolini” ?? - Leoncina1971 : Nei Borghi Medievali semo veramente romanticoni..e magnamo pure a quattro ganasse.. Semo pieni de tavolini e sedie… -