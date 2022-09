“Quello per un figlio è l’unico amore da cui non si scappa”: Sarah Maestri presenta il romanzo sulla sua storia di madre adottiva (Di venerdì 23 settembre 2022) “Manco al cinema avevo mai fatto la mamma”. Sorride Sarah Maestri mentre, davanti alla sala del Mondadori store di piazza Duomo a Milano, presenta il suo romanzo “Stringimi a te” (Garzanti). “Non avevo nessun richiamo di maternità nella mia vita in quel momento”, è la prima confessione dell’autrice e attrice. Seduta al fianco la giornalista Betta Carbone, moderatrice dell’evento. In prima fila la figlia Alesia, personaggio principale nonché seconda autrice del romanzo che, Maestri sottolinea, “è stato scritto a quattro mani”. Quando ha incontrato per la prima volta Alesia non aveva idea che quella bambina di otto anni potesse stravolgerle così la vita, all’improvviso. “Ero una single incallita, childfree. I figli degli altri mi piacevano ma non credevo che un giorno ne avrei avuta una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) “Manco al cinema avevo mai fatto la mamma”. Sorridementre, davanti alla sala del Mondadori store di piazza Duomo a Milano,il suo“Stringimi a te” (Garzanti). “Non avevo nessun richiamo di maternità nella mia vita in quel momento”, è la prima confessione dell’autrice e attrice. Seduta al fianco la giornalista Betta Carbone, moderatrice dell’evento. In prima fila la figlia Alesia, personaggio principale nonché seconda autrice delche,sottolinea, “è stato scritto a quattro mani”. Quando ha incontrato per la prima volta Alesia non aveva idea che quella bambina di otto anni potesse stravolgerle così la vita, all’improvviso. “Ero una single incallita, childfree. I figli degli altri mi piacevano ma non credevo che un giorno ne avrei avuta una ...

