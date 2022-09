Marco Damilano | come ha letto le scuse su Rai 3 | l' ultima vergogna

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) Stavoltaera rosso anche in faccia. Gli è toccato leggere, con arroganza, l'umiliante (per lui) decisione dell'Autorità per le comunicazioni davanti ai telespettatori di cui si vanta. La carnevalata messa in scena contro il centrodestra assieme a Bernard-Henri Levy è stata una. E l'Agcom lo ha punito. Lui, stizzito, ha dovuto dirlo agli ascoltatori, aggiungendoci la parolina libertà. Ma pretendeva lui le? Il servizio pubblico radiotelevisivo non può permettersi di fare quello che gli pare, e soprattutto a una manciata di giorni dal voto del 25 settembre. Ci sono norme che regolano la par condicio e con la sua trasmissionele ha violate tutte. Lo dice proprio l'Agcom, che non è una pericolosa centrale della destra eversiva. Il conduttore de Il Cavallo e la Torre ...