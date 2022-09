Marco Bellavia corteggia Pamela Prati: “Sei stupenda, vorresti innamorarti?” (Di venerdì 23 settembre 2022) Da Mark Caltagirone a Marco Bellavia è un attimo e se la primavera non ha portato bene a Pamela Prati, con l’autunno potrebbe andarle meglio. Oggi pomeriggio l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha iniziato a fare i complimenti alla showgirl e tra uno scherzo e l’altro le ha detto che è bellissima e che non deve mettere muri quando si tratta di sentimenti. Giaele De Donà si è avvicinata ai due gieffini e ha detto loro di vederli bene come coppia: “Ragazzi siete belli insieme. Vi vedrei benissimo come coppia. Guardate che io ci azzecco sempre. Porto fortuna e secondo me stareste da dio fidatevi. Poi Marco Bellavia è un uomo molto bello“. “Io ieri ti ho chiesto di dormire insieme e mi hai scacciato. – ha scherzato Marco – Ma l’ho detto così per scherzo e tu mi hai detto ‘vai a ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 settembre 2022) Da Mark Caltagirone aè un attimo e se la primavera non ha portato bene a, con l’autunno potrebbe andarle meglio. Oggi pomeriggio l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha iniziato a fare i complimenti alla showgirl e tra uno scherzo e l’altro le ha detto che è bellissima e che non deve mettere muri quando si tratta di sentimenti. Giaele De Donà si è avvicinata ai due gieffini e ha detto loro di vederli bene come coppia: “Ragazzi siete belli insieme. Vi vedrei benissimo come coppia. Guardate che io ci azzecco sempre. Porto fortuna e secondo me stareste da dio fidatevi. Poiè un uomo molto bello“. “Io ieri ti ho chiesto di dormire insieme e mi hai scacciato. – ha scherzato– Ma l’ho detto così per scherzo e tu mi hai detto ‘vai a ...

GrandeFratello : Ci ha fatto sognare, vivere pomeriggi indimenticabili tra giochi e cartoni animati. Quanti vorrebbero tornare in qu… - carla_pilleri : RT @MrGarvey22: Comunque se devo dirvi come mi immaginavo Mark Caltagirone vi avrei detto come Marco Bellavia, secondo me starebbe bene con… - koala_targaryen : RT @MrGarvey22: Comunque se devo dirvi come mi immaginavo Mark Caltagirone vi avrei detto come Marco Bellavia, secondo me starebbe bene con… - Antinyca : La Pamela ha trovato il suo Mark Caltagirone, Marco Bellavia #gfvip - MrGarvey22 : Comunque se devo dirvi come mi immaginavo Mark Caltagirone vi avrei detto come Marco Bellavia, secondo me starebbe bene con la Pamy #gfvip -