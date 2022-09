LIVE – Murray-De Minaur 1-2, Laver Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 23 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Murray-De Minaur, sfida valida per il terzo incontro di singolare del day 1 della Laver Cup 2022. L’australiano ha vinto l’unico precedente in tre set (ottavi di finale Zhuai 2019). Entrambi sono in un discreto momento di forma. Tutti e due sono reduci dal terzo turno raggiunto agli US Open e da una buona fase a gironi della Coppa Davis. Se però il giocatore aussie è riuscito a condurre la sua Nazionale alle Finals di Malaga, non si può dire altrettanto dell’ex numero uno del mondo. Si prospetta una sfida molto combattuta tra due tennisti che amano scambiare e sono dotati di colpi molto regolari e solidi. Non c’è un chiaro favorito anche se lo scozzese, per un discorso di esperienza, viene dato leggermente avanti dalle quote dei ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Ile latestuale di-De, sfida valida per il terzo incontro di singolare del day 1 dellaCup. L’australiano ha vinto l’unico precedente in tre set (ottavi di finale Zhuai 2019). Entrambi sono in un discreto momento di forma. Tutti e due sono reduci dal terzo turno raggiunto agli US Open e da una buona fase a gironi della Coppa Davis. Se però il giocatore aussie è riuscito a condurre la sua Nazionale alle Finals di Malaga, non si può dire altrettanto dell’ex numero uno del mondo. Si prospetta una sfida molto combattuta tra due tennisti che amano scambiare e sono dotati di colpi molto regolari e solidi. Non c’è un chiaro favorito anche se lo scozzese, per un discorso di esperienza, viene dato leggermente avanti dalle quote dei ...

Ubitennis : Laver Cup day 1 LIVE: in campo Murray-de Minaur. A seguire l'ultimo match in carriera di Roger Federer al fianco di… - zazoomblog : LIVE – Murray-De Minaur Laver Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Murray-De #Minaur #Laver #2022: - sportface2016 : LIVE - #LaverCup2022 Tra pochissimi minuti il via alla sessione serale, in campo #Murray contro #DeMinaur aspettand… -