Falene | infortunio di Ronaldo e pizzini piantati in campo | i nuovi retroscena sul caso Pogba

(Di venerdì 23 settembre 2022) Sono stati svelatidettagli inquietanti sul. Il calciatore continua la fase di recupero dopo l’e l’operazione, si candida ad un ruolo da protagonista nella seconda parte di stagione con la maglia della Juventus. Il nome del francese continua a circolare anche per una vicenda fuori dal. Il fratello Mathias, in carcere con l’accusa di estorsione, ha svelato altri dettagli sulle vicende di casa. “Se vedete questi messaggi significa che sono in carcere…”. Mathiasha svelato altri dettagli sulla situazione che ha coinvolto il calciatore della Juventus, che avrebbe pagato fino a 100 mila euro a malocchio al marabutto Ibrahim per condizionare risultati e avversari. Secondo Mathias, il fratello Paul avrebbe pagato nel 2015 uno ...

ZonaBianconeri : RT @Sport_Fair: Mathias #Pogba ha svelato nuovi dettagli sulla vicenda che ha travolto il calciatore della #Juventus | VIDEO - Sport_Fair : Mathias #Pogba ha svelato nuovi dettagli sulla vicenda che ha travolto il calciatore della #Juventus | VIDEO -

Sport Mediaset

... la finale dell'Europeo del 2016 , in cui accaddero 'cose strane come l'invasione di', fattore che non bastò a fermare il Portogallo , che comunque fronteggiò a partita in corso l'...... altro termine inglese che sta per bruciato, a indicare leche si suicidano proprio quando ... la ceca che ha trionfato al Roland Garros dell'anno scorso, ha l'alibi di unal gomito ... Le verità di Mathias Pogba dal carcere sul fratello Paul tra stregoni e ambienti malavitosi - Sportmediaset Paul Pogba continua la fase di recupero dopo l’infortunio, il francese si candida ad un ruolo da grande protagonista con la maglia della Juventus. Non è assolutamente in discussione dal punto di vista ...Le vicende della famiglia Pogba si arricchiscono di nuovi, strani particolari. Dal carcere dov'è custodito con l'accusa di estorsione, il fratello del centrocampista della Juventus Mathias ha svelato ...