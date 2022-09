Elezioni: Letta, 'sui diritti destra retrograda usa parole intollerabili' (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Sui diritti una destra retrograda che non sa ancora dare la libertà alle persone di vivere i diritti come in tutto il resto d'Europa, fa scelte e usa parole intollerabili". Lo ha detto Enrico Letta alla manifestazione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Suiunache non sa ancora dare la libertà alle persone di vivere icome in tutto il resto d'Europa, fa scelte e usa". Lo ha detto Enricoalla manifestazione del Pd.

