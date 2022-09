Berlusconi: “La guerra in Ucraina? Putin voleva solo sostituire Zelensky con un governo di persone perbene” | VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) Berlusconi: “Putin voleva sostituire Zelensky con un governo di persone perbene” “Putin voleva sostituire Zelensky con un governo di persone perbene”: è quanto dichiarato dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi nel corso di Porta a Porta, il programma d’approfondimento in onda su Rai 1 nella serata di giovedì 22 settembre. Parlando della guerra in Ucraina, l’ex presidente del Consiglio ha dichiarato: “Putin è caduto in una situazione veramente difficile e drammatica”. “Si è trattata di una missione delle due repubbliche filorusse del Donbass che è andata a Mosca ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022): “con undi” “con undi”: è quanto dichiarato dal leader di Forza Italia Silvionel corso di Porta a Porta, il programma d’approfondimento in onda su Rai 1 nella serata di giovedì 22 settembre. Parlando dellain, l’ex presidente del Consiglio ha dichiarato: “è caduto in una situazione veramente difficile e drammatica”. “Si è trattata di una missione delle due repubbliche filorusse del Donbass che è andata a Mosca ...

