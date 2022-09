“Addio, mi hai spezzato il cuore”. Lutto per Paolo Conticini, l’annuncio tra le lacrime (Di venerdì 23 settembre 2022) Lutto per Paolo Contincini, sui social l’annuncio dell’attore. È stato un anno molto intenso per l’attore che ha trionfato nell’ultima edizione de Il cantante mascherato sotto il costume di Volpe. Pisano, 53 anni, la carriera di Paolo inizia da lontano e contro il volere dei genitori. A 16 anni via di casa per cercare di realizzare il suo sogno ma le cose non vanno come si sarebbe aspettato. Così passa da diversi lavori: modello, spogliarellista, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra . Dove conobbe Christian De Sica all’età di 23 anni. Debutta come attore, lavorando numerose volte con De Sica, sia per il cinema che per la televisione. Negli ultimi anni prende parte alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle (2020) accompagnato dalla ballerina Veera Kinnunen. Un anno dopo, a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022)perContincini, sui socialdell’attore. È stato un anno molto intenso per l’attore che ha trionfato nell’ultima edizione de Il cantante mascherato sotto il costume di Volpe. Pisano, 53 anni, la carriera diinizia da lontano e contro il volere dei genitori. A 16 anni via di casa per cercare di realizzare il suo sogno ma le cose non vanno come si sarebbe aspettato. Così passa da diversi lavori: modello, spogliarellista, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra . Dove conobbe Christian De Sica all’età di 23 anni. Debutta come attore, lavorando numerose volte con De Sica, sia per il cinema che per la televisione. Negli ultimi anni prende parte alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle (2020) accompagnato dalla ballerina Veera Kinnunen. Un anno dopo, a ...

MassimoGll : @teuta_59 @walter_profblu Come minimo doveva rispondergli ho accettato per lo stesso motivo e non lo hai superato, addio! - soy81520579 : @guerini_lorenzo @pdnetwork Ma davvero sei così preoccupato per l’Ucraina ? Hai incentrato la tua campagna elettora… - Ikaroswii : @Giuggiuye E prima di fare l'offesina ti ricordo che la discussione poteva finire con un pacifico dissenso, invece… - BachmannMw : @molly2y Cos'è MILF? ?? il tuo Nome di Codice? Hai green pass? ?? se no, addio!???? - arlenelegrand : @kil1anmiller haha non so ma hai appena elimi sto me dalla tua vita, addio -