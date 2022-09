Uccisa a coltellate in strada nel Salento: ergastolo confermato Accoltellato a morte ad Acquaviva delle Fonti: 14 anni di reclusione alla moglie (Di giovedì 22 settembre 2022) Confermata anche in Corte d’Assise d’Appello la condanna all’ergastolo per Salvatore Canfora, 40enne di Torre Annunziata che uccise a coltellate la ex fidanzata Sonia di Maggio il 1° febbraio 2021 a Specchia Gallone, frazione di Minervino. La sentenza è stata pronunciata oggi. Carfora, secondo le indagini del pm Alberto Santacatterina, partì da Torre Annunziata con l’obiettivo specifico di uccidere la ex fidanzata, 30enne originaria di Rimini, che si era trasferita nel Salento per rifarsi una vita con il nuovo fidanzato. Durante il viaggio dalla Campania a Specchia Gallone, Carfora aveva con sé il coltello con il quale inflisse oltre 30 fendenti a Sonia, appena incontrata per strada. L’uomo non accettava la fine della relazione e minacciava da tempo la coppia per telefono e sul web. ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 settembre 2022) Confermata anche in Corte d’Assise d’Appello la condanna all’per Salvatore Canfora, 40enne di Torre Annunziata che uccise ala ex fidanzata Sonia di Maggio il 1° febbraio 2021 a Specchia Gallone, frazione di Minervino. La sentenza è stata pronunciata oggi. Carfora, secondo le indagini del pm Alberto Santacatterina, partì da Torre Annunziata con l’obiettivo specifico di uccidere la ex fidanzata, 30enne originaria di Rimini, che si era trasferita nelper rifarsi una vita con il nuovo fidanzato. Durante il viaggio dCampania a Specchia Gallone, Carfora aveva con sé il coltello con il quale inflisse oltre 30 fendenti a Sonia, appena incontrata per. L’uomo non accettava la fine della relazione e minacciava da tempo la coppia per telefono e sul web. ...

