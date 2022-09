Replica Una Vita in streaming, puntata del 22 settembre 2022 | Video Mediaset (Di giovedì 22 settembre 2022) Nuovo appuntamento oggi, giovedì 22 settembre 2022, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna dopo avere scoperto che il giornalista contattato da David ha scritto un articolo a favore dei laboratori Quesada, i residenti di Acacias apprendono che Fausto Salazar è stato ucciso. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. L'articolo Replica Una Vita in streaming, puntata del 22 settembre 2022 Video Mediaset Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 22 settembre 2022) Nuovo appuntamento oggi, giovedì 22, con la soap spagnola Una. Nellaodierna dopo avere scoperto che il giornalista contattato da David ha scritto un articolo a favore dei laboratori Quesada, i residenti di Acacias apprendono che Fausto Salazar è stato ucciso. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. L'articoloUnaindel 22Fatti di Gossip.

GiusCandela : Rai1 ha fatto il 20% con una replica di un prodotto andato in onda 23 anni fa. #IlCommissarioMontalbano - zazoomblog : Una Vita ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - #vedere #replica #dell’ultima #puntata - Oscar36139420 : RT @criflower: Vedo che c’è chi parla di accanimento barbaro verso la Meloni, poi vedo una foto del suo comizio a Palermo così ritoccata ch… - OrsGiu : @utentesegreto21 Ecco appunto, è successo al termine di una replica per le scuole. Per fortuna nessun ferito grave.… - Fillins23 : Ma stanno trasmettendo una replica? #uominiedonne -