Presentazione del libro di Edo Baccari “Ai confini della notte. Una storia di fantasmi” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Rubrica Speakers’ Corner Giovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 – Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo appuntamento della Rubrica Speakers’ Corner. Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà la Presentazione del libro “Ai confini della notte. Una storia di fantasmi” – PlaceBook Editore – di Edo Baccari, scrittore emergente. L’evento si svolgerà in presenza, presso la sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e Socio CSB. Ne discute Edoardo Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88, ex studente ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Rubrica Speakers’ Corner Giovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 22 Settembre 2022 – Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo appuntamentoRubrica Speakers’ Corner. Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà ladel“Ai. Unadi” – PlaceBook Editore – di Edo, scrittore emergente. L’evento si svolgerà in presenza, presso la sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e Socio CSB. Ne discute Edoardo, autore del, classe 88, ex studente ...

pdnetwork : ?? Alle 13 conferenza stampa di presentazione di “Siamo pari”. In diretta sulla pagina FB del PD saranno illustrate… - ladyonorato : Thread su presentazione dello Stato dell’Unione da parte della Presidente della Commissione Europea alla plenaria d… - FranFerrante : RT @eprsocial: ?? 'L'energia in transizione - presentazione del rapporto #TransizioneEnergetica' ?? Alle 10:00 torna @Circonomia: il Festiv… - CletoEstense : RT @RadioRadicale: In diretta la presentazione del libro “Il silenzio che urla. L’attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982”. Di G… - BibliotecaIuav : Tutti gli eventi in #bibliotecaiuav fino al 23 febbraio 2023! Prossimo evento: ??Mercoledì 28 settembre, ore 17 Pres… -