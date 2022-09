Italia, Bonucci: 'Fischiare un calciatore della Nazionale è da persone senza cervello' (Di giovedì 22 settembre 2022) Il difensore degli azzurri alla vigilia della partita di Nations League contro l'Inghilterra: 'Insultare chi, in quel momento, rappresenta il proprio Paese, è come Fischiare sé ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Il difensore degli azzurri alla vigiliapartita di Nations League contro l'Inghilterra: 'Insultare chi, in quel momento, rappresenta il proprio Paese, è comesé ...

