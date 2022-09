Giovedi 22 Settembre 2022 Sky Cinema | Come ti rovino le vacanze

(Di giovedì 22 settembre 2022)tileEd Helms, Christina Applegate e Chevy Chase in una commedia 'on the road'. Una simpatica famiglia, in viaggio verso un insolito parco giochi, affronta una serie di catastrofici eventi.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)L'ospite inattesoRichard Jenkins in un film sull'amicizia e l'integrazione. New York: un professore scopre che due immigrati clandestini hanno occupato il suo appartamento e decide di ospitarli.(SKYDUE HD ore 21.15/canale 302)FigliGrande successo Vision Distribution con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, tratto dal monologo di Mattia Torre sulla quotidiana...

lucianonobili : CI SIAMO! Appuntamento DOMANI giovedì 22 settembre alle 18:30 per la chiusura della mia campagna elettorale alla Sc… - ItaliaViva : Giovedì 22 settembre @matteorenzi, insieme a tutti i candidati, chiuderà la campagna elettorale a Milano. Vi aspet… - rtl1025 : ?? Domani, giovedì 22 settembre ? Alle 15.00 ?? @francescacheeks, conduttrice di @XFactor_Italia, sarà ospite di… - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Giovedì 22 settembre 2022 - Chi è Gesù?' su @Spreaker #barabba #bibbia #cammino #chewinggum… - RobBagnasco : RT @Telenord: OGGI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE NUOVA PUNTATA 'POLITICHE 2022 RASSEGNA ELETTORALE' ??APPUNTAMENTO ALLE 9:30 OSPITI IL GIORNALISTA… -

SPAL

Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 222022. Batman Begins, The Witch o Il club degli imperatori Ecco i migliori film in programma ...Prima Lettura Dal libro del Qoèlet Qo 1,2 - 11 Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità: tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole... GIOVEDI' 22 SETTEMBRE ALLENAMENTO A PORTE APERTE AL CENTRO SPORTIVO U.S. FRUTTETI Come anticipato nei giorni scorsi, il nostro compito adesso è quello di sostenere, stimolare, proporre soluzioni che possano se non altro allentare la pressione sui nostri concittadini e sulle nostre ...Si registra assenza di precipitazioni. Meteo Nichelino 3 giorni Giovedì 22 Settembre: giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, temperature comprese tra 12 e 18°C. Entrando nel ...