Don't Worry Darling, Olivia Wilde sullo sputo-gate: "Harry Styles non ha sputato addosso a Chris, Pine" (Di giovedì 22 settembre 2022) Stephen Colbert ha offerto a Olivia Wilde di fare chiarezza una volta per tutto sul presunto sputo di Harry Styles a Chris Pine durante la premiere veneziana del suo Don't Worry Darling. Olivia Wilde ha affrontato la questione spinosa (e umida) dello sputo contro Chris Pine di cui Harry Styles si sarebbe reso colpevole durante la premiere veneziana di Don't Worry Darling facendo chiarezza una volta per tutte. Durante un'ospitata presso lo show di Stephen Colbert, l'attrice e regista di Don't Worry Darling ha chiarito: "Harry non ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 settembre 2022) Stephen Colbert ha offerto adi fare chiarezza una volta per tutto sul presuntodidurante la premiere veneziana del suo Don'tha affrontato la questione spinosa (e umida) dellocontrodi cuisi sarebbe reso colpevole durante la premiere veneziana di Don'tfacendo chiarezza una volta per tutte. Durante un'ospitata presso lo show di Stephen Colbert, l'attrice e regista di Don'tha chiarito: "non ha ...

