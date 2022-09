Rang63822794 : RT @sarapeymanpour: Christian Amanpour ha avuto un colloquio con Raisi, presidente dell'Iran. Il suo team le ha chiesto di indossare l'hija… - delaraam28 : RT @sarapeymanpour: Christian Amanpour ha avuto un colloquio con Raisi, presidente dell'Iran. Il suo team le ha chiesto di indossare l'hija… - ERivetta : RT @serenel14278447: Amanpour non indossa il velo, Raisi rifiuta intervista Cnn - vangogh____ : RT @sarapeymanpour: Christian Amanpour ha avuto un colloquio con Raisi, presidente dell'Iran. Il suo team le ha chiesto di indossare l'hija… - donyanadide : RT @sarapeymanpour: Christian Amanpour ha avuto un colloquio con Raisi, presidente dell'Iran. Il suo team le ha chiesto di indossare l'hija… -

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha rifiutato all'ultimo minuto un'intervista con la Cnn perché la famosa giornalista Christiane Amanpour si è rifiutata di indossare il velo. "Credo - ha spiegato la reporter - che voglia essere visto con una donna senza velo nel momento in cui le proteste per la morte di Mahsa Amini continuano in Iran". La reporter di origine iraniana: "Ha paura delle reazioni in patria". Dall'inizio delle proteste per la morte di Mahsa Amini, il bilancio sale a 17 morti.