Ultime Notizie – Elezioni 2022, reddito di cittadinanza vale più di 3 milioni di voti (Di mercoledì 21 settembre 2022) La stima è solo potenziale. Perché non si può avere nessuna certezza sulle intenzioni di voto di chi percepisce il reddito di cittadinanza. Ma i numeri dicono che sono più di tre milioni i voti espressi dalle persone che lo percepiscono. Gli ultimi dati disponibili dell’Osservatorio su reddito e Pensione di cittadinanza dell’Inps, con i dati aggiornati al 18 agosto 2022, parlano chiaro: sono 1.605.819 nuclei percettori di almeno una mensilità di RdC/PdC, con 3.515.428 persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 552,33 euro. Valutando solo il reddito di cittadinanza, le persone coinvolte sono 3.350.771. E’ un bacino di voti a cui guarda ovviamente il Movimento Cinquestelle di Giuseppe Conte, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) La stima è solo potenziale. Perché non si può avere nessuna certezza sulle intenzioni di voto di chi percepisce ildi. Ma i numeri dicono che sono più di treespressi dalle persone che lo percepiscono. Gli ultimi dati disponibili dell’Osservatorio sue Pensione didell’Inps, con i dati aggiornati al 18 agosto, parlano chiaro: sono 1.605.819 nuclei percettori di almeno una mensilità di RdC/PdC, con 3.515.428 persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 552,33 euro. Valutando solo ildi, le persone coinvolte sono 3.350.771. E’ un bacino dia cui guarda ovviamente il Movimento Cinquestelle di Giuseppe Conte, ...

