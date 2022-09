Supplenze | Cuzzupi Ugl Scuola | “Algoritmo da archiviare | Docenti mandati allo sbando Sostegno è un dramma”

- Advertisement - " Questo è un dato di fatto - afferma Ornella, Segretario Nazionale UGL ...ore la paradossale situazione delle graduatorie GPS (Graduatorie Provinciali per le) che ..." Questo è un dato di fatto - afferma Ornella, Segretario Nazionale UGL Scuola - solo chi ...ore la paradossale situazione delle graduatorie GPS (Graduatorie Provinciali per le) che ...In occasione del rientro a scuola per migliaia e migliaia di studenti italiani Ornella Cuzzupi, Segretaria Nazionale UGL Scuola, ha fatto un’analisi molto critica dell’operato dell’attuale Ministro de ...(ASI) “L’anno scolastico appena iniziato è l’emblema di tutto ciò che avrebbe dovuto esser fatto e non è stato fatto. L’attuale ministero ha completamente fallito gli obiettivi dimostrando come anche ...