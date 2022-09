Shakira | le scioccanti parole dopo la separazione con Piqué | ' L' ora più buia della mia vita'

Rnbjunk.com

Dopo la fine della relazione con Gerard Piqué ,ha deciso di rompere silenzio. " Penso che scrivere musica sia come andare dallo strizzacervelli, solo più economico. E mi aiuta a guarire. Ci sono stati giorni in cui ho dovuto raccogliere ...Dopo la fine della relazione con Gerard Piqué ,ha deciso di rompere silenzio. " Penso che scrivere musica sia come andare dallo strizzacervelli, solo più economico. E mi aiuta a guarire. Ci sono stati giorni in cui ho dovuto raccogliere ... Shakira perfida ha licenziato dei dipendenti per un pezzo di pollo. Shakira ha trattato male dei dipendenti, licenziati per essersi rifiutati di scaldare del pollo in piena notte dopo una giornata di lavoro.