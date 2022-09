Putin minaccia il mondo, che però lo isola (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vladimir Putin dopo ore di attesa (il discorso era previsto ieri sera alle 20.00), ha parlato questa mattina alle 8.00 ora italiana. Il presidente russo ha parlato per 14 minuti leggendo un testo una novità per lui che di solito parla a braccio, ed era solo. Cosa ha detto?: Usando toni durissimi ha detto che «L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile. I territori dell'Ucraina che hanno annunciato il referendum per l'adesione alla Russia hanno il sostegno di Mosca». I referendum, che si terranno tra il 23 e il 27 settembre, erano stati annunciati ieri giornata dai leader filorussi delle zone di Luhansk, Kherson , Donetsk e Zaporizhzhia (aree dove Kiev sta recuperando posizioni). Se le consultazione popolare andrà come previsto (magari con l’aiuto dei consueti brogli) , queste aree, che corrispondono a circa il 15% del territorio ucraino ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vladimirdopo ore di attesa (il discorso era previsto ieri sera alle 20.00), ha parlato questa mattina alle 8.00 ora italiana. Il presidente russo ha parlato per 14 minuti leggendo un testo una novità per lui che di solito parla a braccio, ed era solo. Cosa ha detto?: Usando toni durissimi ha detto che «L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile. I territori dell'Ucraina che hanno annunciato il referendum per l'adesione alla Russia hanno il sostegno di Mosca». I referendum, che si terranno tra il 23 e il 27 settembre, erano stati annunciati ieri giornata dai leader filorussi delle zone di Luhansk, Kherson , Donetsk e Zaporizhzhia (aree dove Kiev sta recuperando posizioni). Se le consultazione popolare andrà come previsto (magari con l’aiuto dei consueti brogli) , queste aree, che corrispondono a circa il 15% del territorio ucraino ...

