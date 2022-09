Morata | “A gennaio vicino al Barcellona | ma Allegri ha bloccato tutto per farmi giocare da esterno”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) E’ ancora un Alvaroa ruota libera quello che ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Cadena Ser. L’attaccante dell’Atletico Madrid, ma lo scorso anno alla Juventus, ha rivelato che aera realmente vicinissimo ad andare al, ma Massimilianofermò: “È vero, c’è stato un interesse del. Xavi mi ha chiamato e mi ha fatto sentire bene. Ho avuto delle buone opportunità, maha. È stato chiaro con me, voleva che restassi percon Vlahovic. Per me era uno sforzosulla sinistra, ma l’ho fatto”. SportFace.

