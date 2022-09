Mara Maionchi: il tradimento finisce in piazza | Quella ricevuta maledetta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mara Maionchi si è aperta raccontando del tradimento subito. La celebre produttrice discografica ha deciso di mettere tutto in piazza. Mara Maionchi è una nota produttrice discografica, celebre per la sua partecipazione al talent show “X Factor” in qualità di giudice. Si è fatta conoscere anche per aver preso parte a programmi come “Amici di Maria De Filippi”, “Italia’s Got Talent” e “LOL – Chi ride è fuori”. Mara Maionchi, il racconto del tradimento (fonte web)Nel 1967 ha iniziato a lavorare per l’Ariston Records dimostrando fin da subito di avere un grande talento. Le sue prime collaborazioni sono state con Ornella Vanoni e Mino Reitano. Successivamente è passata alla Numero Uno, etichetta fondata da Mogol e Lucio Battisti, che ... Leggi su newstv (Di mercoledì 21 settembre 2022)si è aperta raccontando delsubito. La celebre produttrice discografica ha deciso di mettere tutto inè una nota produttrice discografica, celebre per la sua partecipazione al talent show “X Factor” in qualità di giudice. Si è fatta conoscere anche per aver preso parte a programmi come “Amici di Maria De Filippi”, “Italia’s Got Talent” e “LOL – Chi ride è fuori”., il racconto del(fonte web)Nel 1967 ha iniziato a lavorare per l’Ariston Records dimostrando fin da subito di avere un grande talento. Le sue prime collaborazioni sono state con Ornella Vanoni e Mino Reitano. Successivamente è passata alla Numero Uno, etichetta fondata da Mogol e Lucio Battisti, che ...

infoitcultura : Mara Maionchi conduce Nudi per la vita, docu-reality di Rai2 che invita alla prevenzione - infoitcultura : Nudi per la vita programma su Rai 2: cast concorrenti, di cosa parla il docureality di Mara Maionchi - infoitcultura : Nudi per la Vita su Rai 2 con Mara Maionchi, stasera martedì 20 settembre tocca alle donne spogliarsi - FebyTH : RT @premini__: E la rivalsa e la vita difficile e le brutte compagnie. Cit. Mara Maionchi, siete una martellata sui c. E poi siete stonati… - Roxy30gennaio : finalmente un programma nuovo, intelligente, etico e con una importante missione, la prevenzione. Grazie a Mara Mai… -