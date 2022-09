Mahsa Amini: si bruciano i veli in piazza, dilaga la protesta (Di mercoledì 21 settembre 2022) dilagano in Iran le proteste dopo la morte di Mahsa Amini, 22 anni: la giovane era stata arrestata martedì della settimana scorsa dalla "polizia morale"... Leggi su today (Di mercoledì 21 settembre 2022)no in Iran le proteste dopo la morte di, 22 anni: la giovane era stata arrestata martedì della settimana scorsa dalla "polizia morale"...

ilpost : In Iran si continua a protestare per la morte di Mahsa Amini e contro la polizia religiosa - TizianaFerrario : Il coraggio delle donne in #Iran dopo l’uccisione di #Mahsa_Amini. Protestano, si tagliano i capelli bruciano i vel… - Agenzia_Ansa : L'Onu denuncia 'la violenta repressione' alle manifestazioni in Iran a seguito della morte di Mahsa Amini, la 22enn… - lasvoltait : Dopo la morte della giovane Mahsa Amini, moltissime iraniane si son tolte l'hijab in segno di protesta. Mentre il P… - sharky91895 : RT @Ci1812: Dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne ammazzata di botte perché non portava bene il velo, tante donne iraniane stanno condiv… -