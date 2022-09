Lazio, il comunicato sull’infortunio di Lazzari: le ultime (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale sull’infortunio di Manuel Lazzari. Le ultime sul terzino LA NOTA – «Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto in data odierna, presso Paideia International Hospital, ad esami clinici e strumentali che hanno confermato il quadro di lesione di primo grado a carico del bicipite della coscia destra. Il calciatore continuerà pertanto le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale nei prossimi giorni per quantizzare i tempi di recupero». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Laha diramato unufficialedi Manuel. Lesul terzino LA NOTA – «Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Manuelè stato sottoposto in data odierna, presso Paideia International Hospital, ad esami clinici e strumentali che hanno confermato il quadro di lesione di primo grado a carico del bicipite della coscia destra. Il calciatore continuerà pertanto le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale nei prossimi giorni per quantizzare i tempi di recupero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

