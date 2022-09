Ius scholae nelle scuole italiane: tra difficoltà e bullismo (Di mercoledì 21 settembre 2022) IUS scholae nelle scuole italiane-La proposta di legge sullo Ius scholae darebbe la possibilità ai bambini nati da famiglie straniere, che hanno completato uno o più cicli scolastici, senza interruzioni, nel nostro paese, di ottenere la cittadinanza italiana. Un tema che riguarda quasi 900 studenti, che, nati da famiglie straniere, frequentano le nostre scuole e che hanno meno diritti degli altri studenti. Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione – Miur di questi 900 mila circa, il 64,5% è nato proprio in Italia ed ha iniziato qui il suo percorso formativo. Non avere la cittadinanza italiana per un ragazzino che ha svolto il suo percorso scolastico qui, significa privarlo degli stessi diritti che hanno i suoi compagni banco. Significa partire con un handicap per tutto quello che ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 settembre 2022) IUS-La proposta di legge sullo Iusdarebbe la possibilità ai bambini nati da famiglie straniere, che hanno completato uno o più cicli scolastici, senza interruzioni, nel nostro paese, di ottenere la cittadinanza italiana. Un tema che riguarda quasi 900 studenti, che, nati da famiglie straniere, frequentano le nostree che hanno meno diritti degli altri studenti. Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione – Miur di questi 900 mila circa, il 64,5% è nato proprio in Italia ed ha iniziato qui il suo percorso formativo. Non avere la cittadinanza italiana per un ragazzino che ha svolto il suo percorso scolastico qui, significa privarlo degli stessi diritti che hanno i suoi compagni banco. Significa partire con un handicap per tutto quello che ...

