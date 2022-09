Inter, Lukaku corre verso il recupero: Big Rom scalpita (Di mercoledì 21 settembre 2022) Romelu Lukaku si sta allenando per trovare la migliore forma possibile in vista del suo ritorno in campo L’attesa sta per finire. L’infortunio che ha costretto Romelu Lukaku a fermarsi è saltare 4 partite di campionato e 2 di Champions sembra ormai alle spalle tanto che Big Rom si sta allenando già da ieri in quel di Appiano Gentile per farsi trovare pronto e chissà prendersi una maglia da titolare contro la Roma al rientro dalla sosta. “Romelu Lukaku ha giocato d’anticipo e ieri si è presentato alla Pinetina per allenarsi. I compagni non convocati dalle nazionali si ritroveranno solo oggi pomeriggio, mentre lui e Çalhanoglu hanno già sudato al centro tecnico di Appiano Gentile dove il turco aveva lavorato addirittura lunedì. Una buona notizia per il popolo Interista: Big Rom ha grande voglia di tornare ad ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Romelusi sta allenando per trovare la migliore forma possibile in vista del suo ritorno in campo L’attesa sta per finire. L’infortunio che ha costretto Romelua fermarsi è saltare 4 partite di campionato e 2 di Champions sembra ormai alle spalle tanto che Big Rom si sta allenando già da ieri in quel di Appiano Gentile per farsi trovare pronto e chissà prendersi una maglia da titolare contro la Roma al rientro dalla sosta. “Romeluha giocato d’anticipo e ieri si è presentato alla Pinetina per allenarsi. I compagni non convocati dalle nazionali si ritroveranno solo oggi pomeriggio, mentre lui e Çalhanoglu hanno già sudato al centro tecnico di Appiano Gentile dove il turco aveva lavorato addirittura lunedì. Una buona notizia per il popoloista: Big Rom ha grande voglia di tornare ad ...

SimoneTogna : #Inter: quest'oggi sia Romelu #Lukaku che Hakan #Calhanoglu hanno svolto un allenamento personalizzato. - Andre_Costa95 : RT @fcin1908it: Bergomi: “Lukaku non è la soluzione a tutto. L’Inter ha perso entusiasmo, ho paura che…” - fcin1908it : Bergomi: “Lukaku non è la soluzione a tutto. L’Inter ha perso entusiasmo, ho paura che…” - internewsit : Lukaku, rientro fondamentale per l'Inter. Il belga può ridare entusiasmo - - RiccardoAmato83 : Inzaghi si ispira a Conte: atteggiamento più prudente e tutto su Lukaku. @Gazzetta_it #Inter -