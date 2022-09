Inter-Inzaghi, la sentenza sorprende i tifosi: arriva l’annuncio (Di mercoledì 21 settembre 2022) l’annuncio dell’ex allenatore sorprende i tifosi dell’Inter e spiazza Simone Inzaghi dopo la sconfitta con l’Udinese Nell’ultima partita l’Inter ha perso alla Dacia Arena contro l’Udinese per 3-1, dopo il vantaggio iniziale di Barella. L’ennesima sconfitta della squadra di Simone Inzaghi ha messo nei guai il tecnico soprattutto per le modalità con cui è arrivata. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 settembre 2022)dell’ex allenatoredell’e spiazza Simonedopo la sconfitta con l’Udinese Nell’ultima partita l’ha perso alla Dacia Arena contro l’Udinese per 3-1, dopo il vantaggio iniziale di Barella. L’ennesima sconfitta della squadra di Simoneha messo nei guai il tecnico soprattutto per le modalità con cui èta. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : Dal comunicato della CN #Inter: <La realtà, se approcciata da un punto di vista d’insieme, è molto più complessa di… - FBiasin : L’#Inter di #Inzaghi ha dimostrato di saper giocare un calcio di alto livello. Se non lo avessimo visto sarebbe sc… - capuanogio : #Inzaghi vara una nuova #Inter: torna #Lukaku, difesa più protetta con #Acerbi a guidare e #Asllani al posto dell'a… - InterWhatsup : Ex-Juventus Chairman Giovanni Cobolli Gigli: 'Beppe Marotta Is Inter's Strength, He'll Keep Supporting Simone Inzag… - OdeonZ__ : Ecco come potrebbe giocare l'Inter contro la Roma -