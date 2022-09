Carlo III | “un uomo lo rimpiazzerà sul trono | uno che mai si sarebbe aspettato di divenire re” | la nuova assurda profezia di Nostradamus

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ancora, ancora bufale. E questa volta tocca aIII. Non ci stancheremo mai di dirlo (anche se l’avevamo scritto urbi et orbi qui): le profezie didi per sé non esistono. Ma andiamo con ordine. Cerchiamo di capire dove lacatena di Sant’Antonio delle fake del 21 settembre 2022 comincia. Sembra che la colpa sia di qualche ardimentoso tabloid inglese che rispolvera nientemeno che le farneticanti traduzioni e interpretazioni delle terzine dida parte dello scrittore inglese Mario Gilbert Priester-Reading. Un signore morto nel 2017 che non ha pubblicato solo il volume Le profezie di, ma anche Le profezie dei templari e soprattutto Il codice Maya. Per quest’ultimo tema, rimandiamo ancora una volta al link sovrastante, accennando solo ...