(Di mercoledì 21 settembre 2022) "Sono convinto che laavrà une questo porterà a emergere ladelladi governo, noi abbiamo bisogno di unadi destra più ragionevole, ci vuole come in Ue una ...

davidallegranti : Calenda leader troppo emotivo, su questo può imparare da Renzi, che pensa già al dopo elezioni e ha scelto Conte co… - lucianonobili : Dopo aver rotto (momentaneamente) col #M5S, combattuto #Renzi e fatto scappare #Calenda, #Letta ha detto su… - adrianobiondi : @El_Presid3nt Lo dicono nel pezzo, questo nome è stato dato al Domani dai legali di Azione. Dopo che Calenda aveva… - frankponch72 : RT @Napalm51: Che Renzi e Calenda faranno gruppo con il PD 28' secondi dopo le elezioni è chiaro a tutti vero? - Marco86Stracci : RT @Napalm51: Che Renzi e Calenda faranno gruppo con il PD 28' secondi dopo le elezioni è chiaro a tutti vero? -

Tiscali Notizie

Lo ha detto il leader di Azione Carlodurante un incontro alla Stampa Estera."M5s non è una forza di governo, ovunque ha governato ha combinato disastri, c'è un trasformismo unito a una ...... ma anche di "indirizzo" a chi verràdi lui. I partiti scelgono Roma per la chiusura della ... Da Matteo Salvini a Giorgia Meloni , da Enrico Letta a Giuseppe Conte , Carloe Matteo Renzi , ... Calenda: dopo tracollo elettorale parte Lega in coalizione larga Roma, 21 set. (askanews) - 'Sono convinto che la Lega avrà un tracollo elettorale e questo porterà a emergere la parte della Lega di governo, ...Calenda: "Noi abbiamo bisogno di una parte di destra più ragionevole, ci vuole come in Ue una coalizione ampia che non comprenda le parti estreme che sono molto irresponsabili".