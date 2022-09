Calcio: Immobile,non potevo far decidere a altri mio ritiro (Di mercoledì 21 settembre 2022) ''Anche se questa maglia per me rappresenta tutto avevo pensato di lasciare la nazionale dopo la mancata qualificazione al Mondiale e certe critiche molto forti, poi ho capito che non potevano essere ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) ''Anche se questa maglia per me rappresenta tutto avevo pensato di lasciare la nazionale dopo la mancata qualificazione al Mondiale e certe critiche molto forti, poi ho capito che non potevano essere ...

Calcio: Immobile,non potevo far decidere a altri mio ritiro Così Ciro Immobile parlando oggi dal raduno di Coverciano dove con i compagni sta preparando le due gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria.''Credo che Mancini non abbia mai avuto dubbi ...